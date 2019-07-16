В Самаре женщина устроила шоппинг с чужой банковской картой и получила один год условно

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-16T11:38:18+03:00

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В Самаре осудили Дарью П., которая нашла на улице чужую банковскую карту. Все дело в том, что она не поспешила отыскать владельца кредитки и вернуть ему потерянную вещицу, а решила воспользоваться ей сама.

- Она обнаружила именную банковскую карточку на земле в марте 2019 года. Зная, что ей можно расплачиваться, не вводя пин-код, обвиняемая решила воспользоваться деньгами, находящимися на банковском счете потерпевшей, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района, которая представляла на процессе сторону обвинения.

Покупки подсудимая совершила 8 марта - на общую сумму 3069 рублей 89 копеек. Именно за эти приобретения на женщину возбудили уголовное дело по статье "Кража".

В Промышленном районном суде Дарья признала свою вину. Она также возместила пострадавшей ущерб. Служители Фемиды, учитывая мнение прокуратуры, назначили самарчанке наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU