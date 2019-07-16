В Самаре закрыли старейший в городе «Макдоналдс» на Полевой

СЕГОДНЯ 11:39 2019-07-16T11:40:14+03:00

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В Самаре закрыли самый старейший в городе ресторан быстрого питания «Макдоналдс» на улице Полевой. Переживать частым гостям заведения не стоит — мера эта временная.

- Ресторан закрывается с вечера 15 июля до 14:00 20 июля на реконструкцию. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства, - говорится в объявлении, которое разместила администрация заведения на входной двери.

Напомним, что «Макдоналдс» на Полевой был открыт 20 августа 1999 года. В этом году ему исполняется 20 лет. Добавим, что ранее в Самаре закрывался на реконструкцию и другой ресторан сети, который находится на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Там провели перепланировку.

Ресторан быстрого питания закрыли на реконструкциюФото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU