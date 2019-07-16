2019-07-16T12:46:08+03:00
Общество

Финалисты «Театрального Приволжья» покажут свои постановки на форуме «iВолга 2.0»

Всего ожидается 12 коллективов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: vk.com/theatres.festФото: vk.com/theatres.fest
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На форуме «iВолга 2.0», который проходит в Самарской области, пройдет II Молодежный фестиваль театров ПФО. Среди театральных коллективов – участники фестиваля «Театральное Приволжье», региональный тур которого завершился в конце июня. Об этом сообщает правительство Самарской области.

- В субъектах федерации Приволжского федерального округа выбрали победителей в регионах – по одному студенческому и одному школьному театру. Сейчас готовят видеоверсии спектаклей, которые будут представлены на сайте фестиваля театральноеприволжье.рф. С 1 августа каждый житель ПФО сможет зайти на сайт, познакомиться с творчеством артистов на видео и проголосовать за понравившийся спектакль, - отметили в региональном правительстве.

Возможность увидеть постановки финалистов раньше этого срока есть у участников форума «iВолга 2.0». Перед зрителями выступят народный учебный театр Вятского колледжа культуры, студенческий театр «Абрикосовый сад», студенческий театр ГБПОУ «ООККиИ» театральная труппа «Синяя птица», народный театр дворца культуры «Юбилейный» из Удмуртии, студенческий театр УлГТУ, студенческий театр ННГУ. Кроме того, в «театральной» программе форума представлены Саратовская область, Пермский край, Пензенская область, Татарстан, Республика Марий Эл, Самарская область, Молдова. Всего 12 коллективов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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