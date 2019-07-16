Билеты на матч «Крылья Советов» - «Арсенал» 20 июля на «Самара Арене»: цены, где купить
В Самаре стартовала продажа билетов на матч 2 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Арсенал», который пройдет на стадионе «Самара Арена» в субботу, 20 июля, в 17:30. Стоимость билетов категории «стандарт» будет варьироваться от 300 до 500 рублей, а в зону гостеприимства — 900 и 1500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».
Приобрести билеты можно на сайте самарского клуба, а также по следующим адресам:
- СК «Металлург», ул. Строителей, 1;
- ТЦ «Сила Спорта», Московское шоссе, 17;
- ТРК «Аврора Молл», ул. Аэродромная, 47А;
- ТРК «Амбар», Южное шоссе, 5;
- ТРК «Вива Лэнд», пр. Кирова, 147;
- ТРК «Космопорт», ул. Дыбенко, 30;
- ТРЦ «Мега Сити», ул. Ново-Садовая, 160М;
- ТЦ «Русь на Волге», Московское шоссе, 15Б / 4-й проезд, 57;
- ТЦ «Самолет», Московское шоссе, 185А;
- ДК Тольятти, бульвар Ленина, 1.
При продаже билетов будут действовать скидки в 50% для детей (в сектора С119, С118, А102, А103), для инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению (специально оборудованные места трибун C, D, B на 2 ярусе) и для инвалидов 1 и 2 групп (сектор C117, а также на специально оборудованные места трибун B, С, D на 2 ярусе). Дети до 6 лет смогут попасть на стадион бесплатно. Сидеть им придется на коленях у родителей. Не будут продаваться билеты в сектора D113 (½), D115 (½), 1/2 В526, 1/2 В532.
Добавим, что при покупке билета в клубных магазинах в ТЦ «Сила Спорта» и на стадионе «Металлург» в зону гостеприимства будет предоставляться подарок — разовый автопропуск. Такой же подарок ожидает и тех, кто собирается купить билеты в зону повышенной комфортности: А105-А107.
ИСТОЧНИК KP.RU