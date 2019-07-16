В Самарской области на «Метафесте-2019» впервые выступят «Кирпичи», «Биртман» и Алексей Вдовин

СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-16T13:25:56+03:00

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Этим летом в Самарской области на Мастрюковских озерах пройдет ежегодный фестиваль «Метафест-2019». Планируется, что там выступят около 50 групп и исполнителей из 15 городов России. Всего на фестивале будут работать три площадки, где гости смогут послушать композиции в стиле рок, джаз, электроника и фолк.

- На сценах фестиваля, который пройдет 23-24 августа, в этом году сыграют лучшие гости прошлых лет - группы «Маша и Медведи», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Василий Уриевский и группа Gardina, Андрей Козловский и Билли Новик со специальной программой из песен Егора Летова, - рассказали организаторы мероприятия.

Впервые на «Метафесте» выступят группы «Кирпичи» и «Биртман», а также Алексей Вдовин с группой «Недра». Кроме того, гости мероприятия смогут посмотреть на выступления группы «Хадн Дадн», инди-музыканта Vas’ и москвичей Fire Granny. Также впервые в истории «Метафеста» на одной из цен запланирована ночная программа, полностью состоящая из электронной музыки. Специальной гостьей этого блока станет Ishome.

На фестивале будет работать фуд-корт, ярмарка хендмейда, игротека с настольными играми, а также лектории от проектов 15х4, «Куда смотреть» и акустические музыкальные сеты. Билеты на «Метафест-2019» можно будет купить на сайте фестиваля до 1 августа по цене 600 рублей. После этого цена поднимется на 100 рублей, а на самом мероприятии их стоимость составит 900 рублей. Тому, кто собрался на фестиваль на собственном авто, придется заплатить 600 рублей в виде экологического сбора за въезд на территорию фестивального парка. Жить на «Метафесте» можно будет: бесплатно в палатках или за определенную цену в домике на турбазе.

ИСТОЧНИК KP.RU