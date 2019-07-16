«Оренбург» может играть домашние матчи в Самаре на стадионе «Металлург»

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-16T14:31:47+03:00

На «Металлурге» в прошлом году постелили искусственное покрытие. Это запасной стадион «КС». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Ранее в РПЛ заявляли, что стадион «Газовик» не может принимать игры чемпионата России

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Футбольный клуб «Оренбург» может проводить домашние матчи на стадионе «Металлург» в Самаре, а не на «Самара Арене». Об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На «Металлурге» в прошлом году постелили искусственное покрытие. После того, как «Крылья Советов» переехали на «Самара Арену», на «Металлурге» стали играть молодежка и представители центра подготовки футболистов «КС».

Напомним, ранее в РПЛ заявили, что «Оренбург» не сможет принимать домашние матчи на стадионе «Газовик» из-за малой вместимости арены. Запасным стадионом клуб заявил «Самара Арену», поэтому домашние матчи подопечные Владимира Федотова могли проводить там.

Позже и.о. губернатора Оренбургской области Денис Паслер заявил, что они уладили все вопросы с РФС и «Оренбург» будет играть на «Газовике». Однако в РПЛ снова сообщили, что пока у «Газовика» нет первой категории, «Оренбург» будет играть в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU