Самарцы узнают больше об истории города на бесплатной цифровой выставке

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-16T14:44:19+03:00

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МТС при поддержке правительства Самарской области и администрации городского округа Самара открывает историческую выставку «Самара. Из прошлого в будущее». Экспозицию, расположенную на площади Славы, можно будет посетить с 16 июля по 17 августа.

Выставка включает в себя 50 стендов с историческими снимками самарских улиц, купеческих особняков, памятников архитектуры и других знаковых мест, а также современными фотографиями, показывающими, как изменилась Самара за последние сто лет. Жители и гости города увидят, как выглядел старый деревянный речной вокзал с рестораном-поплавком, что было полвека назад на месте четвертой очереди набережной, посмотрят на Самару с высоты колокольни Кафедрального собора глазами Константина Головкина, узнают, почему крупнейший в городе завод назывался Трубочным и где проходил маршрут конно-железной дороги.

Каждый объект экспозиции сопровождается краткой справкой и QR-кодом, перейдя по которому, можно ознакомиться с интересными фактами и историями о старой Самаре.

«После запуска интерактивного гида «Виртуальная прогулка», мы увидели огромный интерес горожан и туристов к истории города: меньше чем за год количество переходов на сайт проекта приблизилось к сотне тысяч. Это еще раз доказывает, насколько прочно технологии вошли в нашу повседневную жизнь и какое количество функций они способны на себя взять – от выполнения ежедневных бытовых задач до обучения, развития и расширения кругозора. Туристические проекты, которые МТС реализует в Самаре и других городах, позволяют превратить смартфон в полноценного «карманного экскурсовода», и я не сомневаюсь, что в ближайший месяц прогулка по площади Славы станет для самарцев еще более интересной и насыщенной», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Чтобы получить полный доступ к контенту выставки «Самара. Из прошлого в будущее», необходимо установить на смартфон или планшет любое приложение для считывания QR-кодов и следовать инструкциям, размещенным на информационных стендах на площади Славы. Мобильный трафик расходуется в рамках уже оплаченного пакета, никаких дополнительных затрат не требуется. Контент доступен для абонентов всех операторов связи.

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ИСТОЧНИК KP.RU