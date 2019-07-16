2019-07-16T15:53:53+03:00
Общество

Разработчики из Самары запустили федеральную образовательную сеть

Интернет-платформа «Мозговик» содержит не только функции по размещению и продаже образовательных продуктов, но и функционал по продвижению специалистов тренерского бизнеса, коучей и экспертов
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
Поделиться:
За основу взяли модель маркетплейса, к которой мы добавили функции бизнес-сервиса и консьерж-сервиса.За основу взяли модель маркетплейса, к которой мы добавили функции бизнес-сервиса и консьерж-сервиса.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В июне заработала единая образовательная сеть «Мозговик». Это обучающая платформа, где можно развиваться самому как личность или профессионал или развиваться как бизнесмен. Команда проекта и главный офис находятся в Самаре.

- Мы разработали площадку, которой на рынке однозначно не хватало, - уверяют создатели образовательный сети. – «Мозговик» закрывает все потребности и потребителя, и производителя инфопродуктов. Смотрите сами: мы придумали и воплотили в рамках одного сайта возможности создания, поддержки и продвижения образовательных продуктов и в онлайн-, и в офлайн-среде по всей России и странам СНГ. Онлайн-курсы, тренинги, семинары - мы проработали эти и еще 11 других разнообразных вариантов мероприятий. Все они доступны для создания в личном кабинете эксперта.

За основу взяли модель маркетплейса, к которой мы добавили функции бизнес-сервиса и консьерж-сервиса.

Презентация проекта пройдет 17 июля в БЦ «Волга-Плаза» по адресу: улица Красноармейская, 1Б. Регистрация гостей начнется в 9:30. Записаться на мероприятие можно по телефону: 8-800-350-73-87.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новокуйбышевске женщина-почтальон отделалась судебным штрафом за кражу пенсий
В Самаре сдвинули сроки завершения ремонта теплотрассы на улице Ташкентской
МЧС предупреждает самарцев о сильном дожде и грозе
Самарские студенты подружились с китайцами на форуме "Волга-Янцзы"
Самарские центры соцобслуживания получили 31 машину для перевозки пожилых людей в больницы
В Самаре перекроют дороги из-за крестного хода в память о семье Николая II
В Самаре на улицах Дыбенко и Свободы установят светофоры
Машина превратилась в «фарш»: на трассе М-5 в Сергиевском районе произошло смертельное ДТП
Самарцы узнают больше об истории города на бесплатной цифровой выставке
В Самаре жители 128 квартир остались без канализации из-за долгов
«Оренбург» может играть домашние матчи в Самаре на стадионе «Металлург»
Монумент Славы, «Ладья» или вокзал: самарцам предлагают выбрать символ города
Елену Лапушкину вызывают в суд из-за передачи 32 городских маршрутов «СамараАвтоГазу»
В Самарской области на «Метафесте-2019» впервые выступят «Кирпичи», «Биртман» и Алексей Вдовин
Билеты на матч «Крылья Советов» - «Арсенал» 20 июля на «Самара Арене»: цены, где купить
Финалисты «Театрального Приволжья» покажут свои постановки на форуме «iВолга 2.0»
В Тольятти полицейские и ОМОН нашли на рынке нелегальных мигрантов
Житель Сызрани переночевал в гостях у друга и оставил его мать без украшений
В Самаре закрыли старейший в городе «Макдоналдс» на Полевой
В Самаре женщина устроила шоппинг с чужой банковской картой и получила один год условно