Разработчики из Самары запустили федеральную образовательную сеть
В июне заработала единая образовательная сеть «Мозговик». Это обучающая платформа, где можно развиваться самому как личность или профессионал или развиваться как бизнесмен. Команда проекта и главный офис находятся в Самаре.
- Мы разработали площадку, которой на рынке однозначно не хватало, - уверяют создатели образовательный сети. – «Мозговик» закрывает все потребности и потребителя, и производителя инфопродуктов. Смотрите сами: мы придумали и воплотили в рамках одного сайта возможности создания, поддержки и продвижения образовательных продуктов и в онлайн-, и в офлайн-среде по всей России и странам СНГ. Онлайн-курсы, тренинги, семинары - мы проработали эти и еще 11 других разнообразных вариантов мероприятий. Все они доступны для создания в личном кабинете эксперта.
За основу взяли модель маркетплейса, к которой мы добавили функции бизнес-сервиса и консьерж-сервиса.
Презентация проекта пройдет 17 июля в БЦ «Волга-Плаза» по адресу: улица Красноармейская, 1Б. Регистрация гостей начнется в 9:30. Записаться на мероприятие можно по телефону: 8-800-350-73-87.
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ИСТОЧНИК KP.RU