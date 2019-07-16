Самарские студенты подружились с китайцами на форуме "Волга-Янцзы"

СЕГОДНЯ 16:00 2019-07-16T16:00:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 130 представителей студенческой молодежи вошли в делегацию ПФО на Российско-китайском Молодежном форуме в формате "Волга-Янцзы". Это ребята, отличившиеся в учебе, общественной работе, талантливые артисты и спортсмены. 160 человек представляют китайскую делегацию.

- В рамках формата межрегионального сотрудничества «Волга-Янцзы» мы организуем совместные Молодежные форумы, первый из которых состоялся в 2014 году в Самарской области. С этого времени возникла хорошая традиция ежегодно встречаться поочередно на территории России и Китая для обмена идеями и молодежными инициативами, знакомства с культурными традициями, историей и современными достижениями наших стран, - поздравил участников форума заместитель полпреда Олег Машковцев от имени полпреда Президента в ПФО Игоря Комарова.

На форуме происходит работа по различным направлениям. Десять дней российские студенты будут смотреть на работу местных университетов и высокотехнологичных предприятий, узнают больше о традиционной национальной культуре провинции Хунань, посетят крупные китайские компании. Мероприятие проводится ежегодно на паритетной основе. Первый Российско-китайский Молодежный форум состоялся в 2014 году в Самарской области в рамках Молодежного форума ПФО «iВолга».

ИСТОЧНИК KP.RU