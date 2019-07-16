МЧС предупреждает самарцев о сильном дожде и грозе

СЕГОДНЯ 16:16 2019-07-16T16:18:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Самарской области предупреждают об ухудшении погоды. С 19 часов вторника, 16 июля, до 19 часов среды, 17 июля, ожидаются дождь и гроза. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

- Ночью местами по области пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха составит 13...18°С. Днем также ожидается дождь, местами сильный, и гроза. Будет дуть восточный и юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Воздух прогреется до 21...26°С, - рассказали синоптики.

Из-за ухудшения погоды ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей по возможности не выходить из зданий, а также не стоять и не прятаться около стен домов, недостроев, деревьев, рекламных щитов, ЛЭП и остановок общественного транспорта. Автомобилистам сотрудники оперативного ведомства рекомендуют поставить машины в гараж или припарковать их вдали от деревьев. Если непогода застанет за рулем, то водителей призывают быть внимательнее и не лихачить на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU