В Самаре сдвинули сроки завершения ремонта теплотрассы на улице Ташкентской

СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-16T16:38:41+03:00

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Чиновники обозначили новые сроки завершения работ по замене теплотрассы на улице Ташкентской на отрезке от улицы Стара-Загора в направлении Московского шоссе. Раньше планировалось, что теплоэнергетики справятся с ремонтом и последующим благоустройством до середины сентября, а теперь называется другая дата — первая половина октября.

- Сейчас на объекте ведутся земляные, строительные и монтажные работы. Большая часть уже выполнена. Через неделю в Самару привезут все оставшиеся составные части трубопровода для этого участка, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

В первой половине октября планируется завершить ремонт и другого участка теплосети — на улице Стара-Загора от улицы Ташкентской до улицы Алма-Атинской. Монтажная схема там собрана уже на 25%.

Также сейчас продолжается ремонт теплотрассы на улице Теннисной на участке от улицы Каховской до проспекта Кирова. Там трубы не только заменят, но еще и увеличат их диаметр с 800 до 1000 мм. На данный момент там ведутся земляные и демонтажные работы. Степень готовности объекта составляет 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU