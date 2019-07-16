СЕГОДНЯ 18:58 2019-07-16T18:58:53+03:00

Уже известно, что 24 дома в регионе привели в порядок после как раз некачественного ремонта

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В Самарской области проведут экспертизу некачественного ремонта кровель. Этого добились активисты ОНФ. В июле этого года общественникам предоставили документы, которые подтверждают, что 24 дома привели в порядок после некачественного ремонта, сообщают в пресс-службе ОНФ.

- Весной 2019 в региональное отделение Общероссийского народного фронта поступили многочисленные обращения от жителей Тольятти и Самары по вопросу некачественного ремонта кровли за счет средств Фонда капитального ремонта Самарской области. Для эффективного решения проблемы и детального изучения ситуации на место выехали эксперты ОНФ совместно с представителями местных властей, Государственной жилищной инспекции Самарской области и специалистами Фонда капитального ремонта, - говорится в сообщении.

По мнению экспертов ОНФ, главная причина масштабных протечек обновленных кровель - отсутствие системного подхода в проведении капитального ремонта. Кроме того, среди причин недобросовестная работа подрядчиков, некорректно выполненная теплоизоляция чердака и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU