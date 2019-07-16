2019-07-16T19:50:11+03:00
Общество

В Сызрани без света останутся жители 16 улиц

Все из-за плановых работ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Без света придется посидеть 17 июля.Без света придется посидеть 17 июля.Фото: архив "КП"
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В Сызрани в среду, 17 июля, массово отключат электричество. Без света останутся жители 16 улиц. Все из-за плановых ремонтных работ, которые нужны для улучшения надежности и качества электроснабжения, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

С 9:00 до 12:00 электричество отключат в переулке Мирном, на улицах Калининградской (с 1 по 17 дом и со 2 по 20), Коммунаров (с 1 по 15 дом), Владимирской (с 1 по 25 дом и со 2 по 26), Хвалынской (с 47 дома по 81), а также на улицах Бузулукской и Марата (с дома №51 по 63 и с 54 по 64) и в переулках Чебоксарском и Рыбинском.

С 13:00 до 16:00 под отключение попадут улицы Крупская (дома 1 – 23, 2 - 22), Гидростройная (дома 25 – 29 и 32 – 42), Коммунальная (дома 29 – 43 и 36 – 72), Юбилейная, Мелекесская, Есенина (дома 2 – 26).

С 13:00 до 17:00 без света придется посидеть жителям домов №№ 34, 36, 38, 40 на Новостроящейся улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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