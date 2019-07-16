2019-07-16T20:20:58+03:00
Спорт

Футболисты «Крыльев Советов» Канунников и Якуба восстановились после травм

Оба игрока вернулись в общую группу
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Матч «Крылья Советов» - «Арсенал» пройдет в субботу, 20 июля, на стадионе «Самара Арена».Матч «Крылья Советов» - «Арсенал» пройдет в субботу, 20 июля, на стадионе «Самара Арена».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» во вторник, 16 июля, приступили к подготовке к матчу 2 тура РПЛ против тульского «Арсенала». Команда провела тренировку на клубной базе. В общую группу вернулись Максим Канунников и Денис Якуба, которые восстановились после травм, сообщает пресс-служба «КС».

- Сегодняшняя тренировка включала в себя бег, разминку и игру в квадраты. Также игроки отрабатывали удары по воротам с разных дистанций, а завершилось занятие двухсторонкой, - рассказали в «Крыльях».

Напомним, матч «Крылья Советов» - «Арсенал» пройдет в субботу, 20 июля, на стадионе «Самара Арена». Начало игры – в 17:30 по местному времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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