Футболисты «Крыльев Советов» Канунников и Якуба восстановились после травм

СЕГОДНЯ 20:20 2019-07-16T20:20:58+03:00

Матч «Крылья Советов» - «Арсенал» пройдет в субботу, 20 июля, на стадионе «Самара Арена». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Оба игрока вернулись в общую группу

Изменить размер текста: A A

«Крылья Советов» во вторник, 16 июля, приступили к подготовке к матчу 2 тура РПЛ против тульского «Арсенала». Команда провела тренировку на клубной базе. В общую группу вернулись Максим Канунников и Денис Якуба, которые восстановились после травм, сообщает пресс-служба «КС».

- Сегодняшняя тренировка включала в себя бег, разминку и игру в квадраты. Также игроки отрабатывали удары по воротам с разных дистанций, а завершилось занятие двухсторонкой, - рассказали в «Крыльях».

Напомним, матч «Крылья Советов» - «Арсенал» пройдет в субботу, 20 июля, на стадионе «Самара Арена». Начало игры – в 17:30 по местному времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Билеты на матч «Крылья Советов» - «Арсенал» 20 июля на «Самара Арене»: цены, где купить

Публикуем цены и места продаж билетов на матч «Крылья Советов» - «Арсенал», который пройдет 20 июля на стадионе «Самара Арена» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU