Тольяттинский «Акрон» одержал первую победу в ПФЛ

СЕГОДНЯ 22:08 2019-07-16T22:08:55+03:00

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу тольяттинцев. Фото: «Лада» (Димитровград) / vk.com/fctorpedodd

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Тольяттинский клуб «Акрон» с победы дебютировал в профессиональном футболе. Красно-черные в 1 туре группы «Урал-Приволжье» ПФЛ (третьего по значимости дивизиона России) обыграли димитровградскую «Ладу», которая вернулась в профессиональный спорт. Матч проходил в Димитровграде и завершился со счетом 0:1. Единственный гол забил полузащитник Даниил Мелихов. Он переиграл защиту «Лады» на втором этаже после подачи со штрафного Азнаура Герюгова и отправил мяч в сетку.

Следующий матч «Акрон» проведет против тольяттинской «Лады» в рамках 1/256 финала Кубка России. Игра пройдет 20 июля на стадионе «Торпедо».

Следующая встреча в чемпионате запланирована на 24 июля. «Акрон» примет пермскую «Звезду».

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ИСТОЧНИК KP.RU