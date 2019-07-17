Мэрия Самары отклонила проект строительства высоток и ТЦ на пересечении Московского шоссе и Алма-Атинской

СЕГОДНЯ 08:19 2019-07-17T08:28:40+03:00

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Администрация Самары отклонила документацию по планировке территории под строительство многоэтажных домов в Кировском районе. Речь идет об участке в границах Московского, Ракитовского шосе и улицы Алма-Атинской. Соответствующее постановление появилось на сайте городской мэрии.

- Документация, разработанная ЗАО «Весна», не соответствует генплану и правилам застройки и землепользования Самары. Проектируемая территория находится в зоне садово-дачных участков и коллективных садов, а также частично в зоне природных ландшафтов. Изменения в зонирование внесены не были, - говорится в постановлении.

Кроме того, выяснилось, что компания указала неверный коэффициент плотности застройки. Показатели приняты как для зоны застройки общественно-делового значения, а не для размещения жилых многоэтажных домов. Что касается планов по встроенным детским садам, то они не обеспечивают необходимое количество мест для будущих жителей этих домов. Также территорию планируется застроить торговыми центрами, но это не соответствует проекту планировки территории. Глава Самары Елена Лапушкина поручила отправить предложенный проект планировки в департамент градостроительства на доработку.

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ИСТОЧНИК KP.RU