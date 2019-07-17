В Самаре четверо парней покупали поддельные деньги в интернете и тратили их на продукты

СЕГОДНЯ 08:54 2019-07-17T08:54:55+03:00

В скором времени молодые люди предстанут перед судом

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В Самаре правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении четверых молодых людей, которые обвиняются в нескольких преступлениях: хранение и сбыт поддельных купюр и незаконные приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- В 2018 году молодые люди в возрасте 18-20 лет, приобрели в интернете около 25 поддельных купюр номиналом 5 тысяч, а потом покупали на эти деньги продукты питания и мобильные телефоны. Кроме того, в квартире одного из парней был найден гашиш общей массой 35,02 г, - рассказали следователи.

В скором времени молодые люди предстанут перед судом. Их дело рассмотрит суд Октябрьского района Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU