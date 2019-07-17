«Лада-Тольятти» одержала первую победу в ПФЛ с августа прошлого года

СЕГОДНЯ 09:18 2019-07-17T09:18:37+03:00

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«Лада-Тольятти» в первом туре группы «Урал-Приволжье» ПФЛ одержала победу над ульяновской «Волгой». Матч проходил в Тольятти и завершился со счетом 1:0. Единственный мяч забил Эмрах Набатов.

Это первая победа «Лады» в чемпионате России с августа прошлого года.

Напомним, в прошлом сезоне «автозаводцы» заняли последнее место в группе «Урал-Приволжье», «Волга» финишировала на четвертом месте.

Другой тольяттинский клуб «Акрон» в первом туре обыграл на выезде димитровградскую «Ладу» 1:0.

Следующий матч «Лада-Тольятти» проведет на выезде против «Зенита-Ижевск», а «Акрон» дома примет пермскую «Звезду». Обе встречи пройдут 24 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU