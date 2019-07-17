Студенты Самарского машиностроительного колледжа активно участвуют в движении «Молодые профессионалы»

СЕГОДНЯ 09:49 2019-07-17T09:49:27+03:00

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Студенты образовательного учреждения – участники и победители национального чемпионатаWorldSkills Russia. А это значит, здесь воспитывают настоящих профессионалов, востребованных на современном высокотехнологичном производстве.

Достижений немало. Александр Бухарцев занял 3 место в финале IV Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2016 г. по компетенции «Промышленная автоматика» и 3 место в Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в Татарстане. Антон Голубенков и Максим Ненашев в 2017 году, а Илья Галынин в 2018 году стали лучшими в Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в Самарской области по компетенции «Промышленная автоматика». В общероссийских чемпионатах тоже есть достижения: Антон Голубенков в 2017 году представил Самару и колледж в V Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» в Краснодаре, а Максим Ненашев - в VI Национальном чемпионате в Южно-Сахалинске в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU