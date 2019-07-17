В Самарской области заключенные сделают для районной больницы пластиковые окна
Кошкинская центральная районная больница получит новые пластиковые окна и москитные сетки. Для медучреждения их изготовят осужденные, которые отбывают наказание в исправительной колонии № 6. Между двумя этими учреждениями был заключен соответствующий контракт.
- Производство пластиковых окон полностью организовано на собственной базе ИК-6. Под эти цели там отведено специальное помещение, обеспеченное необходимыми станками, электричеством и теплом, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Самарской области.
Как отмечают в ведомстве, заключенные изготавливают пластиковые окна не только для нужд колоний и следственных изоляторов, а теперь еще и для больницы, но на их изделия есть большой спрос и со стороны управляющих компаний. Эти организации заказывают новые окна, чтобы заменить ими деревянные окна в многоэтажках. Также представители ФСИН добавляют, что со временем производство пластиковых окон в колонии будет увеличено.
ИСТОЧНИК KP.RU