«Нам нужна обычная вода!»: в тольяттинском приюте для животных нет водопровода и денег на оплату счетов за электричество

СЕГОДНЯ 10:58 2019-07-17T11:00:21+03:00

Они ждут, когда их заберут домой

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Про тольяттинский приют «Добрый дом» «Комсомолка» уже писала. Животных выселили в недострой с огромными тарифами за свет. Весной приют мог остаться без света из-за долгов. Сейчас ситуация не такая плачевная, но денег на оплату счетов по-прежнему нет. Приют просит о помощи.

- Просьба откликнуться всех неравнодушных! Нам необходимо погасить долг за электроэнергию. Общая сумма составляет 23 287, 98 рублей. Благодаря пожертвованиям мы собрали уже 10 306 рублей, осталось чуть больше половины, - обратились сотрудники приюта к людям.

Еще одна большая проблема приюта – отсутствие воды.

- В «Добром доме» нет водопровода. Пожалуйста, привезите нам воды. Обычной воды из-под крана. Тара на обмен есть, - попросили горожан работники приюта.

Если у вас нет возможности приехать лично, но есть желание помочь, вы можете перечислить финансовую помощь на реквизиты приюта «Добрый Дом»: - Карта СБ 5469 5400 2952 4038 получатель Стелла Валериевна (привязана к номеру Мегафона 8 950 88 444 20

- по номеру телефону мегафон 8 950 88 444 20 - Яндекс-Деньги номер кошелька 410013899486114, ссылка: https://money.yandex.ru/to/410013899486114

Сейчас в приюте проживают 133 собаки и 100 кошек. Приют временно не принимает животных, зато раздает в добрые руки.

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Сейчас энергетики выставляют счета волонтерам по самому высокому тарифу - как арендаторам недостроенного коммерческого здания, по 50 тыс. рублей в месяц (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU