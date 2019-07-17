«Нам нужна обычная вода!»: в тольяттинском приюте для животных нет водопровода и денег на оплату счетов за электричество
Про тольяттинский приют «Добрый дом» «Комсомолка» уже писала. Животных выселили в недострой с огромными тарифами за свет. Весной приют мог остаться без света из-за долгов. Сейчас ситуация не такая плачевная, но денег на оплату счетов по-прежнему нет. Приют просит о помощи.
- Просьба откликнуться всех неравнодушных! Нам необходимо погасить долг за электроэнергию. Общая сумма составляет 23 287, 98 рублей. Благодаря пожертвованиям мы собрали уже 10 306 рублей, осталось чуть больше половины, - обратились сотрудники приюта к людям.
Еще одна большая проблема приюта – отсутствие воды.
- В «Добром доме» нет водопровода. Пожалуйста, привезите нам воды. Обычной воды из-под крана. Тара на обмен есть, - попросили горожан работники приюта.
Если у вас нет возможности приехать лично, но есть желание помочь, вы можете перечислить финансовую помощь на реквизиты приюта «Добрый Дом»: - Карта СБ 5469 5400 2952 4038 получатель Стелла Валериевна (привязана к номеру Мегафона 8 950 88 444 20
- по номеру телефону мегафон 8 950 88 444 20 - Яндекс-Деньги номер кошелька 410013899486114, ссылка: https://money.yandex.ru/to/410013899486114
Сейчас в приюте проживают 133 собаки и 100 кошек. Приют временно не принимает животных, зато раздает в добрые руки.
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Сейчас энергетики выставляют счета волонтерам по самому высокому тарифу - как арендаторам недостроенного коммерческого здания, по 50 тыс. рублей в месяц (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU