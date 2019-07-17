2019-07-17T11:14:51+03:00
Общество

В Тольятти приставы спасли 3-летнего мальчика от матери-наркоманки

Женщина ведет аморальный образ жизни и проходит обвиняемой по делу о незаконном приобретении и хранении наркотиков
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Приставам пришлось серьезно потрудиться, чтобы разыскать должницу и ее ребенкаПриставам пришлось серьезно потрудиться, чтобы разыскать должницу и ее ребенка
Изменить размер текста:

В Тольятти судебные приставы спасли 3-летнего мальчика из неблагополучной семьи. Правда, для этого ребенка и его родителей пришлось поискать по области.

- Суд обязал женщину передать своего сына органам опеки и попечительства, поскольку она ведет аморальный образ жизни и употребляет наркотики. Однако по адресу регистрации найти ее не удалось. В итоге приставы совместно с полицейскими объявили должницу и ее ребенка в розыск. В ходе поисков выяснилось, что женщина может находиться в Красноярском районе у своей свекрови, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Приставы проверили полученную информацию, но их опять ждала неудача — женщина действительно была у родственницы, но уже вернулась обратно в Тольятти, где след ее вновь потерялся. Найти должницу помог случай. Как выяснилось, она проходит обвиняемой по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Полицейские вызвали ее к себе в отдел. В указанное время женщина явилась вместе со своим 3-летним сыном. Задержали тольяттинку уже на выходе из отдела полиции. Что касается мальчика, то его передали представителям органам опеки и попечительства Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тольятти 5 человек привезли с зарубежных курортов лихорадку Денге
В Самаре 10-летний ребенок угодил под колеса Toyota RAV4
В Самарской области монахи и губернатор выпустили в Волгу санитаров реки
Мэрия Самары возьмет в долг, чтобы погасить долги
Самарские власти придумали, как помочь дольщикам 6 проблемных объектов
Житель Самары благодаря маме выиграл в лотерею полмиллиона рублей
В Самаре жители 5-ой просеки вновь заметили непонятный слив в Волгу
В Самаре Металлург хотят окультурить лекториями, выставками и арт-кафе
«Нам нужна обычная вода!»: в тольяттинском приюте для животных нет водопровода и денег на оплату счетов за электричество
Чиновники рассчитали тарифы для проезда по дорогам в Самарской области
В Самарской области заключенные сделают для районной больницы пластиковые окна
В Самарской области ученые нашли редкий папоротник и болотную калужницу
Студенты Самарского машиностроительного колледжа активно участвуют в движении «Молодые профессионалы»
В Самаре из-за ремонта теплосетей могут частично перекрыть проезд через Комсомольскую площадь
«Лада-Тольятти» одержала первую победу в ПФЛ с августа прошлого года
Самарцы заметили на улицах города три БТР
В Самаре четверо парней покупали поддельные деньги в интернете и тратили их на продукты
В Тольятти сотрудница Роспотребнадзора ответит перед судом за обман предпринимателя
Мэрия Самары отклонила проект строительства высоток и ТЦ на пересечении Московского шоссе и Алма-Атинской
Тольяттинский «Акрон» одержал первую победу в ПФЛ
В Самарской области столкнулись две фуры
Футболисты «Крыльев Советов» Канунников и Якуба восстановились после травм
В Сызрани без света останутся жители 16 улиц
В Самарской области проведут экспертизу некачественного ремонта кровель
В Тольятти полицейские два дня массово искали пьяных водителей
В Новокуйбышевске женщина-почтальон отделалась судебным штрафом за кражу пенсий