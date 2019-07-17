2019-07-17T11:40:30+03:00
Общество

В Самаре Металлург хотят окультурить лекториями, выставками и арт-кафе

С идеей создать в этом районе первое общественное пространство выступила местная активистка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодая активистка предлагает всем желающим присоединиться к работе над проектомМолодая активистка предлагает всем желающим присоединиться к работе над проектомФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре молодая активистка решила начать проект по созданию на Металлурге первого культурного и общественного пространства. Об этом девушка сообщила в соцсетях.

- Проект подразумевает создание на Металлурге места, где одновременно могут быть лектории, выставки, кинозалы для авторского кино, читальный зал книжного магазина или библиотеки, арт-кафе, ремесленные (и не только) мастерские. Все эти мероприятия можно будет проводить в аутентичных зданиях, которые уже есть в этом районе, но сейчас пустуют, - рассказала Татьяна Попова.

По словам девушки, она уже обсудила проект с главой Кировского района Игорем Рудаковым и написала о своей идее депутатам Госдумы РФ Александру Хинштейну и Виктору Казакову. Также Татьяна предлагает присоединиться к ее проекту всех желающих. О своих идеях можно написать девушке в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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