В Самаре жители 5-ой просеки вновь заметили непонятный слив в Волгу

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-17T11:57:56+03:00

Грязный слив в реку нашли на пересечении Советской Армии и 5-ой просеки Фото: скриншот с видео

По словам горожан, в районе НФС стоит сильный неприятный запах

Изменить размер текста: A A

Жители Самары вновь заметили непонятный слив в реку Волгу в районе НФС на пересечении улиц Советской Армии и 5-ой просеки.

- Что сливают на НФС? Это в рамках закона? Говорят, вонь сильная, - обратились горожане в Твиттере к чиновникам.

В МП «Инженерные системы» сообщили, что сети принадлежат Самарским коммунальным системам, но там «открестились» от них.

- Предварительно: участок ливневки на балансе ни у «СКС», ни у МП «Инженерные системы» не стоит. Мы отправили бригаду для обследования. Возможно, что-то попало в трубу после дождя, возможны другие проблемы. Сетей там много, собственники разные, - отметили представители Самарских коммунальных систем.

Напомним, что в мае местные жители заметили в районе этой НФС незаконный слив мазута. Виновника уже нашли и задержали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самарские полицейские рассказали подробности задержания мужчины, который слил мазут в Волгу

Злоумышленника удалось поймать благодаря камерам видеонаблюдения, на которые попала его машина (подробности)

Жители Самары нашли следы мазута на городских пляжах

По словам горожан, темные полосы можно наблюдать в районе Полевой и на спуске у бассейна ЦСКА (подробности)

Весь в грязи и мазуте: на берегу Волги нашли измученного бобра

Животное уже отмыли и отпустили на волю (подробности)

Жители Самары вновь заметили непонятный слив в Волгу у НФС. @Khinshtein @Kuznetsov_Al_V @E_Lapushkina @D_Azaroff @Adm_Okt_Samara @SamMobilePriem Что сливают на НФС, это в рамках закона? Говорят вонь сильная. https://t.co/WNNwV1Jtfu

ИСТОЧНИК KP.RU