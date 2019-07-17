В Самаре жители 5-ой просеки вновь заметили непонятный слив в Волгу
Жители Самары вновь заметили непонятный слив в реку Волгу в районе НФС на пересечении улиц Советской Армии и 5-ой просеки.
- Что сливают на НФС? Это в рамках закона? Говорят, вонь сильная, - обратились горожане в Твиттере к чиновникам.
В МП «Инженерные системы» сообщили, что сети принадлежат Самарским коммунальным системам, но там «открестились» от них.
- Предварительно: участок ливневки на балансе ни у «СКС», ни у МП «Инженерные системы» не стоит. Мы отправили бригаду для обследования. Возможно, что-то попало в трубу после дождя, возможны другие проблемы. Сетей там много, собственники разные, - отметили представители Самарских коммунальных систем.
Напомним, что в мае местные жители заметили в районе этой НФС незаконный слив мазута. Виновника уже нашли и задержали.
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Жители Самары вновь заметили непонятный слив в Волгу у НФС. @Khinshtein @Kuznetsov_Al_V @E_Lapushkina @D_Azaroff @Adm_Okt_Samara @SamMobilePriem Что сливают на НФС, это в рамках закона? Говорят вонь сильная. https://t.co/WNNwV1Jtfu
ИСТОЧНИК KP.RU