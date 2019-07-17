Мэрия Самары возьмет в долг, чтобы погасить долги

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-17T13:24:10+03:00

Городской администрации дадут кредит с лимитом задолженности в 500 млн рублей

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Департамент финансов Самары подыскал банк, который выдаст городской администрации кредит. Победителем аукциона, на который было подано две заявки, был признан ПАО «Сбербанк». Стоимость контракта составила 84 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Мэрии Самары будет предоставлена возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности в 500 млн рублей. Деньги пойдут на погашение долговых обязательств, - говорится в конкурсной документации.

Предполагается, что срок действия кредитной линии составит 730 календарных дней с момента заключения контракта. Кредит будут выдавать отдельными траншами.

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ИСТОЧНИК KP.RU