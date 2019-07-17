2019-07-17T14:00:47+03:00
Происшествия

В Самаре 10-летний ребенок угодил под колеса Toyota RAV4

Школьник выбежал на дорогу из-за припаркованной машины
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пострадавшему ребенку понадобилась помощь медиковПострадавшему ребенку понадобилась помощь медиковФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Во вторник, 16 июля, примерно в 12:15 на улице Блюхера в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Там под колеса автомобиля Toyota RAV4 попал 10-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 48-летний водитель иномарки двигался со стороны улицы Энтузиастов в направлении улицы Санфировой. В этот момент ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Он был без сопровождения взрослых, - рассказали полицейские.

В результате случившегося юный пешеход получил травму головы и ему понадобилась помощь медиков. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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