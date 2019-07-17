2019-07-17T14:29:08+03:00
Общество

В Тольятти 5 человек привезли с зарубежных курортов лихорадку Денге

Опасным вирусом тольяттинцы заразились во Вьетнаме и Таиланде
Анастасия ФИЛАТОВА
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Тольяттинцы заразились лихорадкой через укусы комаровТольяттинцы заразились лихорадкой через укусы комаров
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В Тольятти отметили завоз опасного заболевания. За первое полугодие этого года специалисты зарегистрировали 5 человек, которые заболели лихорадкой Денге.

- Все больные заразились лихорадкой через укусы комаров во время пребывания на курортах Юго-Восточной Азии. Два случая были выявлены у туристов из Вьетнама, еще три — у прибывших из Таиланда, - сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

По словам специалистов, в прошлом году за аналогичный период подобных заболеваний среди тольяттинцев выявлено не было. Что касается нынешнего времени, то, помимо лихорадки Денге, других природно-очаговых лихорадок, а также малярии и лептоспироза в Автограде зафиксировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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