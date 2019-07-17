В Тольятти 5 человек привезли с зарубежных курортов лихорадку Денге
В Тольятти отметили завоз опасного заболевания. За первое полугодие этого года специалисты зарегистрировали 5 человек, которые заболели лихорадкой Денге.
- Все больные заразились лихорадкой через укусы комаров во время пребывания на курортах Юго-Восточной Азии. Два случая были выявлены у туристов из Вьетнама, еще три — у прибывших из Таиланда, - сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора по Самарской области.
По словам специалистов, в прошлом году за аналогичный период подобных заболеваний среди тольяттинцев выявлено не было. Что касается нынешнего времени, то, помимо лихорадки Денге, других природно-очаговых лихорадок, а также малярии и лептоспироза в Автограде зафиксировано не было.
ИСТОЧНИК KP.RU