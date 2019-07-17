2019-07-17T14:48:21+03:00
Происшествия

В Сызрани начинающая автомобилистка отвлеклась на поиск ключей и перевернулась на крышу

К счастью, в аварии никто не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
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Девушка наехала на бетонный блок и перевернулась / Фото: КТВ-ЛучДевушка наехала на бетонный блок и перевернулась / Фото: КТВ-Луч
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В среду, 17 июля, на улице Карла Маркса в Сызрани произошло ДТП с участием начинающего водителя. Там возле здания местного ЗАГСа перевернулась на крышу «Лада Калина», пишет КТВ-Луч.

Насколько известно, за рулем легковушки находилась девушка, стаж вождения которой составляет всего 1 месяц. По словам автомобилистки, во время движения она отвлеклась на поиск ключей и потеряла управление. В итоге машина наехала на бетонный блок, который находился на краю дороги, а затем опрокинулась.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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