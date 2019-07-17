Сызранка в страхе перед заменой наказания оплатила уголовный штраф

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-17T15:25:06+03:00

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В Сызрани судебные приставы нашли управу на местную жительницу, которая вовремя не оплатила уголовный штраф. Чтобы женщина «вспомнила» о своем долге в 20 тысяч рублей, хватило только намека на то, что она может получить серьезное наказание.

- В отношении женщины было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности. Однако по месту жительства найти ее не удалось. В итоге сызранка была объявлена в розыск, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Через некоторое время должницу удалось найти. Женщину предупредили, что если она не погасит свой долг, то ей будут грозить серьезные последствия. Однако сызранка и в этом случае не поспешила выплатить штраф. В результате приставы направили в суд представление о замене должнице штрафа на другое наказание. Испугавшись, женщина сразу же поспешила оплатить долг.

ИСТОЧНИК KP.RU