В Самаре вновь перекроют дороги из-за крестного хода
В Самаре вновь перекроют движение транспорта из-за проведения крестного хода. На этот раз он пройдет в честь Казанской иконы Божией Матери.
- В пятницу, 19 июля, из-за крестного хода будет введено ограничение движение транспорта. Оно будет действовать с 7:30 и до завершения мероприятия, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
Проезд закроют по следующим участкам дорог:
- по улице Белорусская от дома № 101а до улицы Обувной;
- по улице Обувной от улицы Белорусской до улицы Вологодской;
- по улице Вологодской от улицы Обувной до улицы Трубной;
- по улице Трубной от улицы Вологодской до улицы Грозненской;
- по улице Грозненской от улицы Трубной до улицы Фасадной;
- по улице Фасадной от улицы Грозненской до улицы Калининградской;
- по улице Калининградской от улицы Фасадной до улицы Нефтяников;
- по улице Нефтяников от улицы Калининградской до улицы Рижской;
- по улице Рижской от улицы Нефтяников до дома № 7в и от дома № 7в до улицы 40 лет Пионерии;
- по улице 40 лет Пионерии от улицы Рижской до улицы Калининградской;
- по улице Калининградской от улицы 40 лет Пионерии до Пугачевского тракта;
- по Пугачевскому тракту от улицы Калининградской до села Воскресенка.
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ИСТОЧНИК KP.RU