В Самаре вновь перекроют дороги из-за крестного хода

СЕГОДНЯ 15:42 2019-07-17T15:42:01+03:00

На этот раз проезд ограничат с раннего утра пятницы, 19 июля

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В Самаре вновь перекроют движение транспорта из-за проведения крестного хода. На этот раз он пройдет в честь Казанской иконы Божией Матери.

- В пятницу, 19 июля, из-за крестного хода будет введено ограничение движение транспорта. Оно будет действовать с 7:30 и до завершения мероприятия, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Проезд закроют по следующим участкам дорог:

- по улице Белорусская от дома № 101а до улицы Обувной;

- по улице Обувной от улицы Белорусской до улицы Вологодской;

- по улице Вологодской от улицы Обувной до улицы Трубной;

- по улице Трубной от улицы Вологодской до улицы Грозненской;

- по улице Грозненской от улицы Трубной до улицы Фасадной;

- по улице Фасадной от улицы Грозненской до улицы Калининградской;

- по улице Калининградской от улицы Фасадной до улицы Нефтяников;

- по улице Нефтяников от улицы Калининградской до улицы Рижской;

- по улице Рижской от улицы Нефтяников до дома № 7в и от дома № 7в до улицы 40 лет Пионерии;

- по улице 40 лет Пионерии от улицы Рижской до улицы Калининградской;

- по улице Калининградской от улицы 40 лет Пионерии до Пугачевского тракта;

- по Пугачевскому тракту от улицы Калининградской до села Воскресенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU