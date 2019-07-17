Самара попала в топ-15 городов по загрязнению воздуха диоксидом азота
Greenpeace составил рейтинг крупных городов России, в которых наблюдается сильное загрязнение воздуха диоксидом азота. В список попали 15 городов, в том числе Самара.
- Столица 63 региона заняла 12 место в рейтинге. Средняя концентрация диоксида азота в воздухе за год в Самаре составила 0,18, - говорится в исследовании, которое проводилось на основе данных спутника проекта Tropomi с июня 2018 года по май 2019 года.
Уровень загрязнения воздуха Самары диоксидом азота
Отметим, что диоксид азота - опасный токсичный газ, который при остром воздействии вызывает респираторные симптомы и заболевания легких. Основным его источником является автомобильный транспорт. Сейчас активисты Greenpeace добиваются от Роспотребнадзора принятия необходимых мер по решению проблемы загрязнения воздуха.
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ИСТОЧНИК KP.RU