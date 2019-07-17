2019-07-17T16:38:00+03:00
Спорт

«Крылья Советов» присоединились к российской бомбардировке Инстаграма Леди Гаги

Страницу певицы атаковали после того, как появились слухи, что она причастна к расставанию Брэдли Купера и Ирины Шейк
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Футбольный клуб оставил в комментариях под одной из записей певицы сообщение о продаже абонементов на сезон 2019/20.Футбольный клуб оставил в комментариях под одной из записей певицы сообщение о продаже абонементов на сезон 2019/20.
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«Крылья Советов» присоединились к бомбардировке аккаунта Леди Гаги в Instagram. Футбольный клуб оставил в комментариях под одной из записей певицы сообщение о продаже абонементов на сезон 2019/20.

- Продажа абонементов футбольного клуба «Крылья Советов» на сезон 2019/2020 продолжается. Подробности на сайте www.kc-camapa.ru, - говорится в сообщении.

Такую запись можно найти в Инстаграме певицы Фото: Instagram.com

Такую запись можно найти в Инстаграме певицыФото: Instagram.com

История с Инстаграмом Гаги началась со слухов о том, что певица причастна к расставанию Брэдли Купера и Ирины Шейк, а также с сообщений, что Леди Гага переехала к Куперу. После появления этих новостей аккаунт Гаги атаковали россиянки, возмущенные поступком певицы. Следом в комментариях к постам начали появляться сообщения на русском языке самого разного содержания – от вопросов, как приучить сына к горшку, до рецептов разных блюд. В комментариях на странице Гаги шутили и российские звезды, такие как Эвелина Бледанс или Гарик Мартиросян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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