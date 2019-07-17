2019-07-17T16:33:56+03:00
Происшествия

В Самаре директор ДК фиктивно устроил на работу двоих человек и получил за них зарплату

Преступная махинация довела мужчину до суда
Анастасия ФИЛАТОВА
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Директор дома культуры отделался штрафом за мошенничествоДиректор дома культуры отделался штрафом за мошенничествоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре суд вынес приговор 60-летнему местному жителю, который, будучи директором дома культуры «Волжанин», фиктивно устроил на работу двоих человек. Мужчину признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- Было установлено, что директор ДК в ноябре 2017 года фиктивно трудоустроил двоих человек на должности программиста и менеджера. Фактически своих обязанностей они не исполняли, несмотря на это им была выплачена заработная плата. Она составила более 37 тысяч рублей. Эти деньги в итоге передали директору, - рассказали в надзорном ведомстве.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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