2019-07-17T19:19:22+03:00
Общество

Среди клещей, которые атаковали жителей Самары в 2019 году, 4% оказались энцефалитными

Всего в лаборатории уже исследовали 4282 особей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самарской области обнаружили больных клещейВ Самарской области обнаружили больных клещей
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Жителей Самары атакуют энцефалитные клещи. Но за последнюю неделю никто не заболел. Как сообщает Роспотребнадзор Самарской области, в специализированной лаборатории на данный момент исследовали 4282 особей, из них 4% оказались заражены вирусом. В 3% также обнаружили боррелии.

- Чтобы предотвратить заболевания среди людей, уже проведены противоклещевые обработки на 3165 гектарах. В Самаре обработали 216,5 гектар, - сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве посоветовали быть внимательнее и самим гражданам. На природе нужно тщательно и периодически осматривать одежду и тело друг друга, так как клещ какое-то время обычно ползет, выбирая место для укуса, а не впивается сразу. Также необходимо обрабатывать одежду специальными аэрозолями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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