Маршрутку №229 в Самаре собираются продлить до более позднего времени
В Самаре могут продлить время работы коммерческого маршрута №229, с которым жители города могут добраться в отдаленные уголки Кировского района. Автобус следует до ул. Транзитная в Зубчаниновке.
- Для дальнейшего изучения пассажиропотока ООО "Шоссе" с 17 июля организует пробные рейсы с отправлением от остановки пл. Кирова в 22.10 в направлении ул. Транзитная, - объяснили в твиттере сотрудники Департамента транспорта г.о. Самара.
Ранее жители Самары жаловались на то, что жителям отдаленных районов сложно в летнее время добираться до дома с работы или после вечерней прогулки. Зимой перевозчик уже менял время работы маршрута. Но это, видимо, не сработало.
ИСТОЧНИК KP.RU