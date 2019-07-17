Маршрутку №229 в Самаре собираются продлить до более позднего времени

17 Июль 19:38 2019-07-17T20:02:16+03:00

В Департаменте транспорта сообщили о намерении перевозчика запустить пробный рейс в 22.10 с пл.Кирова

Изменить размер текста: A A

В Самаре могут продлить время работы коммерческого маршрута №229, с которым жители города могут добраться в отдаленные уголки Кировского района. Автобус следует до ул. Транзитная в Зубчаниновке.

- Для дальнейшего изучения пассажиропотока ООО "Шоссе" с 17 июля организует пробные рейсы с отправлением от остановки пл. Кирова в 22.10 в направлении ул. Транзитная, - объяснили в твиттере сотрудники Департамента транспорта г.о. Самара.

Ранее жители Самары жаловались на то, что жителям отдаленных районов сложно в летнее время добираться до дома с работы или после вечерней прогулки. Зимой перевозчик уже менял время работы маршрута. Но это, видимо, не сработало.

ИСТОЧНИК KP.RU