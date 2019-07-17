Экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под стражей до осени

17 Июль 20:46 2019-07-17T20:49:17+03:00

Следователи не могут определиться с обвинениями в отношении Мязитова

При этом обвинения, которые готовы предъявить подозреваемому, не подтверждает экспертиза

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Октябрьский районный суд оставил под стражей экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова. Следствие по его делу длится уже около года. Окончательных обвинений пока не предъявлено, сам подсудимый показаний не дает, сообщает "Волжская коммуна".

Реналю Мязитову предъявляют как одно из правонарушений покупку земли по завышенной цене. При этом экспертиза не подтвердила завышенную оценку. Сейчас назначена новая.

Сам Реналь Мязитов просил его отпустить под домашний арест, так как первые полгода он не был под стражей и активно сотрудничал со следствием. Но судья посчитал, что он может давить на свидетелей, находясь на воле. Арест бывшему руководителю фонда продлевали уже несколько раз. Мужчину изначально обвинили в миллионных махинациях.

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ИСТОЧНИК KP.RU