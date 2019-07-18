Агустин Рохель перейдет из «Крыльев Советов» в «Тулузу» за 2,5 млн евро

СЕГОДНЯ 06:03 2019-07-18T06:03:55+03:00

По данным агента футболиста, защитник в ближайшее время улетит во Францию, чтобы подписать контракт

Изменить размер текста: A A

Уругвайский защитник «Крыльев Советов» Агустин Рохель покинет Самару и перейдет в «Тулузу», которая выступает во французской Лиге 1. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на агента футболиста Ариэля Красоски.

- Завтра Рохель отправится во Францию, чтобы подписать с «Тулузой» контракт на 4 года. «Крылья» устроила сумма, они решили продать Агустина. Рохель продолжит совершенствоваться в спортивной и экономической составляющей, он молод и хочет продолжать добиваться успехов в своей карьере, - сказал агент.

Кроме того, Красоски отметил, что Рохель провел в России хорошее время, но отказаться от предложения из страны-чемпионки мира было очень трудно.

По данным Get French Football News, «Тулуза» заплатит «Крыльям» 2,5 млн евро.

Напомним, Рохель перешел в «КС» летом 2018 года на правах свободного агента. До Самары защитник выступал в уругвайском «Насьонале». Сообщалось, что интерес к молодому футболисту проявляли «Севилья» и «Милан». В составе «Крыльев» Рохель провел 19 матчей и записал на свой счет 1 голевую передачу.

ИСТОЧНИК KP.RU