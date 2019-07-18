2019-07-18T09:39:45+03:00
Общество

Да вы посмотрите на эти пробки! Воздух в Самаре сильно загрязнен диоксидом азота

Областная столица заняла 12 место в рейтинге самых загрязненных выхлопными газами городов России
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самара не в лидерах рейтинга, но все жеСамара не в лидерах рейтинга, но все же
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Самара оказалась на 12 строчке рейтинга российских городов по степени загрязненности воздуха диоксидом азота. Впереди - Ростов, Омск, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург. Это опасный токсичный газ, который вызывает заболевания дыхательной системы и легких. Его долгосрочное воздействие связывают и с повышением смертности во всем мире.

- Основным источником этого газа в городах - миллионниках становится автотранспорт, так как это - продукт горения. По степени концентрации в воздухе диоксида азота можно судить о загрязнении атмосферы в городе в целом, - говорят исследователи Greenpeace, которые и составили такой рейтинг.

Сейчас российское отделение Greenpeace добивается ответных действий от Роспотребнадзора. Для того, чтобы добиться решения этой проблемы, активисты выступают за то, чтобы в городах появились зоны с ограничением движения автомобилей класса ниже Евро-3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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