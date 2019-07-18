В Самаре медики провели уникальную операцию по спасению единственной почки 16-летнего подростка

СЕГОДНЯ 09:30 2019-07-18T09:33:22+03:00

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Медики Самарской областной клинической больницы имени В.Д Середавина провели уникальную операцию. Их пациентом оказался 16-летний подросток с единственной половиной почки.

- Нашими детскими урологами была проведена операция Нейверта. Уникальность ее в том, что уретерокаликоанастомоз был сделан с оставшейся верхней чашечкой почки, так как год назад нижняя половина единственной почки была удалена из-за травмы, - сообщили в пресс-службе больницы имени Середавина.

По словам самарских медиков, федеральные центры отказывались делать такую операцию. А вот наши урологи во главе с заведующим отделением Сергеем Терехиным сделали невозможное. Они сохранили часть почки и восстановили естественный процесс мочеотделения.

ИСТОЧНИК KP.RU