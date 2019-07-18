В Самаре на Ново-Вокзальной водитель «Рено» сбил шедшего по «зебре» парня

СЕГОДНЯ 09:41 2019-07-18T09:42:06+03:00

Водитель иномарки не пропустил пешехода, который шел по "зебре" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вечером в среду, 17 июля, на улице Ново-Вокзальной в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Там около 21:30 водитель автомобиля «Рено Логан» сбил 20-летнего молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- За рулем иномарки находился 31-летний мужчина. Автомобилист, двигаясь со стороны Московского шоссе в направлении улицы Фадеева, не пропустил пешехода, когда тот пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали полицейские.

В результате случившегося молодой человек получил травмы головы и ноги. Медики оказали ему необходимую помощь. Сейчас стражи порядка проводят по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU