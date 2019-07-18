2019-07-18T09:53:40+03:00
Общество

В Самаре закрыли забором стену памяти на площади Славы

Ее собираются реконструировать
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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Стену памяти на площади Славы в Самаре скрыли от людских глаз. В четверг, 18 июля, вокруг нее появился деревянный забор. Как выяснилось, стену памяти решили реконструировать.

- Стена памяти закрылась на реконструкцию. Объект ремонтируют в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, - сообщили в Твиттере представители департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Какие именно работы будут проводиться и сколько времени они займут, пока не уточняется.

Стену памяти ждет реконструкция Фото: Twitter.com

Стену памяти ждет реконструкцияФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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