В Самаре закрыли забором стену памяти на площади Славы
Ее собираются реконструировать
Фото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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Стену памяти на площади Славы в Самаре скрыли от людских глаз. В четверг, 18 июля, вокруг нее появился деревянный забор. Как выяснилось, стену памяти решили реконструировать.
- Стена памяти закрылась на реконструкцию. Объект ремонтируют в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, - сообщили в Твиттере представители департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Какие именно работы будут проводиться и сколько времени они займут, пока не уточняется.
Стену памяти ждет реконструкцияФото: Twitter.com
ИСТОЧНИК KP.RU