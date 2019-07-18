В двух районах Самарской области вводится карантин по бешенству
Жители двух сел в Самарской области в ближайший месяц не смогут путешествовать со своими домашними животными или торговать ими. Дело в том, что в границах этих поселений вводится карантин. Речь идет о селе Хрящевка в Ставропольском районе и о поселке Коммунарский в Красноярском районе.
- Территории этих двух поселений было решено признать неблагополучными по бешенству животных и установить там карантин. В селе Хрящевка он вводится с 18 июля по 18 сентября, а в поселке Коммунарский — с 19 июля по 19 сентября, - говорится в постановлениях губернатора Самарской области, опубликованных на сайте регионального правительства.
Таким образом, на протяжении месяца жителям этих поселений нельзя будет проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, а также вывозить своих питомцев и диких животных за пределы неблагополучной зоны.
ИСТОЧНИК KP.RU