В Похвистнево должник-алиментщик проведет 60 часов за благоустройством города

СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-18T10:52:49+03:00

Мужчина, не пожелавший содержать своих детей, теперь будет трудиться на обязательных работах

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В Похвистнево местный житель развелся с женой, и суд обязал его платить алименты своим сыновьям. Однако мужчина проигнорировал это решение и в итоге накопил долг в 40 тысяч рублей.

- Пристав-исполнитель составил в отношении мужчины протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей», а суд назначил ему наказание в виде 60 часов обязательных работ, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, если мужчина и дальше продолжит уклоняться от уплаты алиментов, то ему уже будет грозить уголовное наказание вплоть до лишения свободы на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU