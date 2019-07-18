2019-07-18T11:10:21+03:00
Общество

В Самарской области коллекторов оштрафовали на 1,25 млн рублей за назойливые звонки

За первое полугодие от жителей региона приставам поступили почти 500 жалоб на «выбивателей» долгов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Коллекторов наказали за слишком частые звонки должникамКоллекторов наказали за слишком частые звонки должникамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С начала 2019 года в Самарской области привлекли к ответственности 28 коллекторских организаций. За излишнюю настойчивость их оштрафовали на сумму более 1,25 млн рублей.

- За шесть месяцев этого года к нам поступило уже 493 жалобы от жителей. В основном они касались превышения коллекторами количества телефонных звонков. По данным фактам были проведены 23 внеплановые проверки, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

К настоящему времени суды региона рассмотрели 32 дела по статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и назначили коллекторам крупные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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