2019-07-18T11:30:40+03:00
Происшествия

В Самаре на пересечении Енисейской и Советской трамвай снес Hyundai Solaris

Очевидцы сообщают о пострадавших в аварии
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: samara.dtp.officialФото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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Утром в четверг, 18 июля, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Енисейской и Советской столкнулись трамвай и автомобиль Hyundai Solaris. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Трамвай снес иномарку. На место прибыли экстренные службы. В аварии вроде бы есть пострадавшие, - сообщили очевидцы в группе «ДТП Самара».

По словам местных жителей, раньше на этом участке были ямы и автомобилисты проезжали его с минимальной скоростью. Теперь же, когда там уложили новый асфальт, автомобилисты проезжают перекресток намного резвее, что нередко приводит к аварийным ситуациям. Самарцы предложили снизить количество ДТП с участием трамваев, установив на подобных участках шлагбаумы, как на ж/д переездах, или хотя бы снабдить их «лежачими полицейскими».

Фото: ДТП Самара Фото: vk.com

Фото: ДТП СамараФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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