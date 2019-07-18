Тольяттинский АВТОВАЗ три недели не будет выпускать Lada

СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-18T11:49:08+03:00

Компания пока не будет выпускать новые автомобили, поэтому сделала необходимый запас в дилерских центрах Фото: АвтоВАЗ

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Компания АВТОВАЗ на уходит на летние каникулы. Плановый корпоративный отпуск на заводах в Тольятти и Ижевске продлится три недели — с 22 июля по 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба производителя отечественных автомобилей.

- На время отпуска на заводах будет продолжена плановая модернизация оборудования, а также будут проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников, - сообщили представители АВТОВАЗа.

Как отмечают в компании, в период отпуска машины выпускаться не будут, но тем, кто собрался в ближайшее время непременно обзавестись Lada, переживать не стоит. АВТОВАЗ подготовил необходимый запас автомобилей всех моделей в дилерских центрах.

ИСТОЧНИК KP.RU