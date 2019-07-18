Самарцы предложили сделать на улице Авроры современный сухой фонтан

СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-18T12:41:24+03:00

Горожане высказали свою идеи на обсуждениях дизайн-проектов территорий, которые благоустроят в 2020 году

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В Самаре продолжается обсуждение дизайн-проектов общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020 году. К примеру, в Советском районе на суд жителей вынесли работы по обновлению сквера в границах улиц Советской Армии и Блюхера, а также нечетной стороны улицы Авроры в границах улиц Мориса Тореза и Аэродромной.

- Жители предложили установить антивандальные металлические урны и посадить как можно больше зеленых насаждений, а на улице Авроры, помимо спортивных, детских площадок и скамеек, оборудовать современный сухой фонтан, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Как отмечают в мэрии, администрация Советского района обобщит все предложения от жителей и передаст их в общественную комиссию для доработки дизайн-проектов. Ознакомиться со всеми работами можно тут.

ИСТОЧНИК KP.RU