В Тольятти 19-летний парень переходил дорогу по «зебре» и попал под колеса «Приоры»
В среду, 17 июля, примерно в 23:00 на улице 70 лет Октября в Тольятти произошло ДТП с участием пешехода. Там в районе дома № 51б водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 19-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- 27-летний водитель двигался со стороны улицы Полякова в направлении улицы Автостроителей. В пути следования он наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали полицейские.
В результате случившегося молодой человек получил травму ноги. Ему понадобилась помощь медиков. В настоящее время стражи порядка продолжают выяснять все детали происшествия. По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU