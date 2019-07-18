В Тольятти 19-летний парень переходил дорогу по «зебре» и попал под колеса «Приоры»

СЕГОДНЯ 12:51 2019-07-18T12:51:04+03:00

Автомобилист не пропустил пешехода на "зебре" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В среду, 17 июля, примерно в 23:00 на улице 70 лет Октября в Тольятти произошло ДТП с участием пешехода. Там в районе дома № 51б водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 19-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 27-летний водитель двигался со стороны улицы Полякова в направлении улицы Автостроителей. В пути следования он наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали полицейские.

В результате случившегося молодой человек получил травму ноги. Ему понадобилась помощь медиков. В настоящее время стражи порядка продолжают выяснять все детали происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU