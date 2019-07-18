2019-07-18T12:54:34+03:00
Общество

"Это будет просто бомба!" В Самаре снимают второй сезон популярного сериала "Все по-честному"

Создатели фильма обещают ответить на большую часть вопросов, которые остались у зрителей после первой части
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Уже скоро горожан ждет продолжение полюбившегося сериалаУже скоро горожан ждет продолжение полюбившегося сериала
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В Самаре приступили к съемкам второго сезона уже ставшего популярным сериала "Все по-честному". Его первая часть пользовалась такой популярностью среди зрителей, что запуск продолжения был действительно ожидаемым шагом. В новом сезоне создатели обещают подробнее рассказать о мире, в котором живут герои сериала, а также показать разитие их характеров. Кстати, действие сериала развивается в школе №7 в районе "Кошелев". Съемкаим занимается ГТРК при поддержке Корпорации "Кошелев".

- Новый сезон обещает дать ответы на вопросы, оставленные первым, но - не на все, да ещё и оставят новые. Безусловно, второй сезон будет глобальнее, но он останется верен атмосфере и настроению сериала, - поделились авторы сериала.

А пока все желающие могут принять участие в конкурсе и получить возможность сняться в сериале. Еще десять человек просто побывают на съемочной площадке и познакомятся с командой продакшна. Подробности можно узнать в группе ВКонтакте и на странице Инстаграм.

В Самаре снимают второй сезон популярного сериала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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