В Самарской области проверили привезенные из Краснодарского края арбузы

СЕГОДНЯ 13:15 2019-07-18T13:15:06+03:00

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В Самарской области начали активно открываться точки по продаже арбузов и дынь. Большинство из них привезли из Краснодарского края. Чтобы исключить возможность покупки самарцами нитратных арбузов, несколько плодов отправили на проверку.

- В регион, помимо красных арбузов, завезли необычные виды — желтый арбуз с красной мякотью и зеленый арбуз с желтой мякотью. Сотрудники химико-токсикологического отдела Самарской испытательной лаборатории отобрали для исследования 5 образцов. Все они оказались хорошего качества. Содержание нитратов соответствовало норме, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Отметим, что наличие нитратов и нитритов в арбузах может вызвать острые желудочно-кишечные расстройства, отравления, а также хронические заболевания. Как правило, нитраты попадают в продукты из-за перенасыщения почвы удобрениями.

ИСТОЧНИК KP.RU